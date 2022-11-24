Технологии 24 ноября 2022, 16:08 Путин призвал поддержать развитие российских облачных технологий Путин поручил правительству поддержать развитие отечественной облачной инфраструктуры Unsplash

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие отечественных облачных технологий. По его словам, в стране необходимо обеспечить деятельность подобной инфраструктуры, чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов.

Он отметил, что российские компании должны быть обеспечены программными, аппаратными инструментами и вычислительными мощностями.

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«Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту», — сказал президент во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта.

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Также он заявил, что в ближайшее десятилетие в России нужно массово внедрить искусственный интеллект во все сферы. Путин подчеркнул, что будущее страны во многом зависит от успешного использования этих технологий.