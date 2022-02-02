Путин поручил усилить защиту персональных данных при цифровизации населения
Путин: необходимо усилить защиту персональных данных граждан
Защита персональных данных граждан является неотъемлемой частью их прав и свобод. Ее нужно усилить при внедрении цифровых технологий в жизнь населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ.
По словам российского лидера, эта тема поднимается регулярно на всех уровнях.
«Эта тема имеет прямое отношение к внедрению современных технологий и связанных с этим сопутствующих подчас непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности отдельных отраслей производства и гаджетов», — заявил Путин.
Ранее глава государства на церемонии в Кремле заявил, что главной миссией россиян является укрепление и развитие русского мира.
Путин сравнил весь русский мир с самой Россией и напомнил, что в нем проживает множество национальностей и конфессий, что делает его большим и многоликим.