Путин назвал миссию россиян

Президент России Владимир Путин призвал развивать и укреплять русский мир. С таким обращением он выступил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его (русский мир — прим. ред.), развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», — привело слова президента РИА «Новости».

Путин сравнил весь русский мир с самой Россией и напомнил, что в нем проживает множество национальностей и конфессий, что делает его большим и многоликим.

Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля высшие государственные награды лучшим деятелям. Они достались россиянам, которые сделали многое для страны в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других сферах, написал РЕН ТВ.

Звезда Героя Российской Федерации досталась летчику-испытателю Евгению Крутову, звание Героя Труда получили шесть человек, одним из которых стала главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.