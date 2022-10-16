Пуск ракеты «Ангара-1.2» с военным спутником провели на космодроме Плесецк | 360°

Технологии 16 октября 2022, 01:12 Поделиться Telegram

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Viber Пуск ракеты «Ангара-1.2» с военным спутником провели на космодроме Плесецк Минобороны: пуск ракеты «Ангара-1.2» с военным спутником провели на космодроме Плесецк Wikipedia

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Легкую ракету «Ангара-1.2» с военным спутником успешно запустили на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, пуск ракеты состоялся в 22:55 по московскому времени в субботу, 15 октября.

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«С государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — привел заявление ТАСС.

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Как отметили в министерстве, все предстартовые процедуры и сам запуск ракеты прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта «Ангару-1.2» начали сопровождать наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

«Космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2560“» — заключили в ведомстве.

В начале недели на орбиту отправили ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К». Запуск также проходил на космодроме Плесецк. Он прошел в штатном режиме.

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