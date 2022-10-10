Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту | 360°

Технологии 10 октября 2022, 06:41 Поделиться Telegram

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Viber Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом «Глонасс-К» РИА «Новости»

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом третьего поколения «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Минобороны России объявило, что разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от него, сообщили «Известия».

Подготовка перед стартом и сам запуск ракеты прошли в штатном режиме. Процедуру проконтролировали при помощи наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами орбитальной группировки. «Союз-2.1б» запустили в 05:52 с космодрома Плесецк. Спустя время от нее отделился разгонный блок «Фрегат».

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«В 05:54 [ракета] была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в Минобороны России.

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Ракета-носитель выведет на орбиту аппарат «Глонасс-К» одноименной глобальной навигационной спутниковой системы. Это аппарат третьего поколения, его создали в качестве замены «Глонасс-М». Аналогичный навигационный космический аппарат запустили в июле.

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