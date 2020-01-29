Процессоры Intel оказались под угрозой взлома

В процессорах Intel обнаружена уязвимость CacheOut, получившая свое название из-за способности обеспечивать доступ к данным, хранящимся в кэш-памяти процессора. Она также позволяет обойти все системы безопасности.

О новой уязвимости процессоров Intel сообщило издание TechPowerUp. Характерно, что программа может сама выбирать интересующие злоумышленника файлы, а не ждать пока произойдет утечка данных из кэша L1.

Компания Intel обратила внимание на публикацию, и составила список уязвимых перед подобной атакой процессоров. В процессорах AMD этой уязвимости не обнаружено. Компания выпустила обновление микрокода и разработала рекомендации для поставщиков ОС. В ближайшее время должны быть выпущены обновления безопасности.

В середине декабря стало известно, что в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, позволявшую блокировать работу приложения у участников групповых чатов. Злоумышленники создавали «непрекращаемый аварийный цикл», из-за которого приложение завершало работу.