    17 декабря 2019, 20:30

    Еще одну серьезную уязвимость нашли в WhatsApp

    Кирилл Фролов

    В мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, позволявшую блокировать работу приложения у участников групповых чатов. Об этом сообщила команда исследователей Check Point Research.
    Еще одну серьезную уязвимость нашли в WhatsApp

    Мессенджер позволяет создавать группы до 256 человек. Из-за уязвимости злоумышленники могли остановить работу WhatsApp на устройствах всех участников группового чата.

    Для этого нужно было отредактировать некоторые параметры сообщения с помощью веб-интерфейса WhatsApp и инструментов отладки браузера. Это позволяло создать «непрекращаемый аварийный цикл» для всех членов группы. В итоге приложение прекращало у них работать.

    Мессенджер приходилось переустанавливать, а чат, где произошел сбой, — удалять. Соответственно терялась и вся переписка из этого чата.

    После сообщения об уязвимости сотрудники WhatsApp ее исправили.

    WhatsApp принадлежит компании Facebook и является самым популярным мессенджером в мире. Им пользуются около 1,5 миллиарда человек.