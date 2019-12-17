Еще одну серьезную уязвимость нашли в WhatsApp

Мессенджер позволяет создавать группы до 256 человек. Из-за уязвимости злоумышленники могли остановить работу WhatsApp на устройствах всех участников группового чата.

Для этого нужно было отредактировать некоторые параметры сообщения с помощью веб-интерфейса WhatsApp и инструментов отладки браузера. Это позволяло создать «непрекращаемый аварийный цикл» для всех членов группы. В итоге приложение прекращало у них работать.

Мессенджер приходилось переустанавливать, а чат, где произошел сбой, — удалять. Соответственно терялась и вся переписка из этого чата.

После сообщения об уязвимости сотрудники WhatsApp ее исправили.

WhatsApp принадлежит компании Facebook и является самым популярным мессенджером в мире. Им пользуются около 1,5 миллиарда человек.