Транспорт 14 июня 2023, 21:22 Стало известно, какие машины с пробегом пользовались у россиян большим спросом Отечественные машины стали одними из самых востребованных на вторичном рынке

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Отечественные машины в возрасте трех-пяти лет стали наиболее востребованными на вторичном рынке. Такая информация стала известна благодаря исследованию классифайда «Авито Авто». Об этом сообщила «Газета.Ru».

Первое место в данном рейтинге заняла Lada Granta. На вторичном рынке ее можно приобрести за 633 тысяч рублей. На втором месте в списке оказалась Toyota Camry (2,5 миллиона рублей). Третье место отошло Lada Vesta. Ее стоимость составляет примерно 921 тысяча рублей.

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Кроме того, в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, Lada Largus и Hyundai Santa Fe, написал сайт kp.ru.