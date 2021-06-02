Роскомнадзор потребовал у YouTube снять блокировку с эфира программы «60 минут»

YouTube ограничил доступ к записи эфира ток-шоу «60 минут», размещенной на официальном канале программы. В Роскомнадзоре уличили администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения инофрмации.

Надзорный орган направил руководству Google LLC требование о максимально быстром снятии всех ограничений с видеозаписи, отмечено в сообщении на сайте ведомства.

«В ходе эфира обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка ко встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair», — отметили в РКН.

Подобные действия администрации YouTube в Роскомнадзоре назвали нарушающими «ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней». Решение хостинга сочли актом цензуры.