В России предложили обязать популярные игровые платформы хранить данные пользователей. Это связано с безопасностью. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре.

«Такие игры, как Among Us и Fortnite, создали новый тренд, фактически становясь социальными сетями <…> Это порождает возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма», — говорится в документе.

В частности, речь идет о сохранении данных об отправке сообщений и их содержании — как аудио, так и видео. Это будет касаться и информации о пользователях. ГРЧЦ предложил наделить правовым статусом игровую валюту, лутбоксы, стриминговые платформы и донаты. Все это уже применяется к операторам связи и организаторам распространения информации в рамках «пакета Яровой».

Продюсер Pixonic Максим Фомичев считает, что раньше государство не интересовалось регулированием игрового рынка. Однако ситуация изменилась, когда в пандемию игровые проекты становились площадками для общения.