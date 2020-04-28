Программисты придумали, как следить за работающими на удаленке
Газета «Известия» написала, что речь не идет о подслушивании разговора, это неэтично. Но аналитическая программа может узнать в целом, о чем говорит человек. Например, возможно выяснить, как сотрудник общается с клиентом, использует ли он ненормативную лексику.
Акустическая модель сравнивает звуки с фонемами. Они помогают различить отдельные буквы. Потом программа собирает звуки в слова, «основываясь на вероятности появления тех или иных слов в определенном словосочетании».
На определенные фразы программу натаскивают. Так, в базовой версии аналитика может определять все общеупотребительные слова и фразы. Например, программа может распознать словосочетания «нет, неинтересно», «слишком дорого».
«Естественно, в отраслях есть свои особые термины, необычные названия или постоянно используемые в речи аббревиатуры, которые искусственный интеллект может не знать или путать с другими словами», — рассказал руководитель управления продуктами виртуальной АТС «Манго Телеком» Кирилл Писцов.
По его словам, в этом случае заказывающий речевую аналитику клиент составляет свой словарь. В нем будут находиться все специфические термины, которые система изучит.
Аналитическая программа может обрабатывать все разговоры длительностью больше минуты. Технология работает на виртуальной АТС. Она создает и хранит записи.
При этом издание подчеркнуло, что такую программу можно устанавливать только с письменного согласия работника.
Ранее Telеgram объявил, что в течение 2020 года запустит групповые звонки. Они стали очень популярны при дистанционном обучении или на удаленной работе.