Программисты придумали, как следить за работающими на удаленке

Российские IТ-специалисты разработали технологию анализа содержания телефонного разговора через распознавание речи. Она может помочь работодателям следить за своими подчиненными, которые сейчас выполняют свои обязанности из дома.

Газета «Известия» написала, что речь не идет о подслушивании разговора, это неэтично. Но аналитическая программа может узнать в целом, о чем говорит человек. Например, возможно выяснить, как сотрудник общается с клиентом, использует ли он ненормативную лексику.

Акустическая модель сравнивает звуки с фонемами. Они помогают различить отдельные буквы. Потом программа собирает звуки в слова, «основываясь на вероятности появления тех или иных слов в определенном словосочетании».

На определенные фразы программу натаскивают. Так, в базовой версии аналитика может определять все общеупотребительные слова и фразы. Например, программа может распознать словосочетания «нет, неинтересно», «слишком дорого».

«Естественно, в отраслях есть свои особые термины, необычные названия или постоянно используемые в речи аббревиатуры, которые искусственный интеллект может не знать или путать с другими словами», — рассказал руководитель управления продуктами виртуальной АТС «Манго Телеком» Кирилл Писцов.

По его словам, в этом случае заказывающий речевую аналитику клиент составляет свой словарь. В нем будут находиться все специфические термины, которые система изучит.

Аналитическая программа может обрабатывать все разговоры длительностью больше минуты. Технология работает на виртуальной АТС. Она создает и хранит записи.

При этом издание подчеркнуло, что такую программу можно устанавливать только с письменного согласия работника.

Ранее Telеgram объявил, что в течение 2020 года запустит групповые звонки. Они стали очень популярны при дистанционном обучении или на удаленной работе.