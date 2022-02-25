Хакеры группы Anonymous объявили «кибервойну» России

Группировка компьютерных взломщиков Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. Об этом они написали в своем Twitter.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…», — говорится в заявлении группировки в Twitter.

К своему сообщению хакеры добавили хештег #Ukraine.

Телеканал RT сообщил, что на его сайты с вечера 24 февраля ведутся DDoS-атаки. Порядка 27% адресов, с которых они совершаются, зарегистрированы в США.

Также в это время испытывали трудности в работе сайты Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. При этом сайт Кремля аналогичной атаке не подвергался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, эксперты сообщали, что в четверг сбой произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф-банк и «Википедия». По мнению специалистов, причиной сбоев мог стать резкий скачок трафика.