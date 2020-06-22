Продажи смартфонов в России выросли на треть

В начале июня после открытия оффлайн-магазинов продажи смартфонов выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне начали покупать гаджеты по цене до десяти тысяч рублей. Эксперты связывают увеличение продаж с отложенным спросом, а выбор дешевых устройств — со снижением покупательской способности россиян.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на сведения партнерской программы обмена данными, после открытия магазинов в начале июня продажи смартфонов выросли на 33% в деньгах и на 31% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На 48% в первой неделе июня выросли продажи недорогих устройств стоимостью ниже десяти тысяч рублей. Интерес покупателей с доступном сегменте товаров стал главным трендом июня. Об этом заявил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. Самыми популярными марками он назвал iPhone 11, Samsung Galaxy A51 и А01, Honor 9S. На их долю пришлось 85% от общего количества проданных устройств.

По данным «М.Видео» и Эльдорадо за апрель и май россияне приобрели около 3,8 миллионов гаджетов общей стоимостью 60 млрд рублей. Продажи смартфонов в этой сети в мае выросло на 19% в штуках и на 10% в деньгах.

В глобальной аналитической компании Nielsen сообщили, что пандемия COVID-19 уменьшила доходы россиян, и они начали экономить на продуктах и повседневных товарах. Продажи дешевых продуктов выросли с 16,9 до 17,7% в среднегодовом значении.