facebook_pixel
    02 марта 2021, 20:32

    Прививку от коронавируса в России предложили подтверждать QR-кодом

    Александра Ломейко

    Привитые от коронавируса россияне получат подтверждение сделанной прививки в виде QR-кода на смартфон. Таким же образом будут выдавать информацию о тесте на антитела.

    Соответствующий проект подготовили в Минцифры РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Результаты вакцинации и тестов на наличие антител к COVID-19 можно будет получить не только с помощью QR-кода, но и в личном кабинете на портале госуслуг.

    В министерстве планируют, что проводящие тесты на антитела и ПЦР-исследования организации будут передавать результаты в специальный референс-центр с согласия пациента. Оттуда данные пойдут в Роспотребнадзор, а он обеспечит обмен сведениями с порталом госуслуг.

    Хранение информации в личном кабинете станет заботой Минцифры, как и возможность показать и проверить подлинность данных на смартфоне в виде QR-кода. Сделать это можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус».

    И в нем, и в личном кабинете также планируют показывать результаты анкетирования граждан, приезжающих в Россию из-за рубежа.