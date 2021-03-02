Прививку от коронавируса в России предложили подтверждать QR-кодом

Привитые от коронавируса россияне получат подтверждение сделанной прививки в виде QR-кода на смартфон. Таким же образом будут выдавать информацию о тесте на антитела.

Соответствующий проект подготовили в Минцифры РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Результаты вакцинации и тестов на наличие антител к COVID-19 можно будет получить не только с помощью QR-кода, но и в личном кабинете на портале госуслуг.

В министерстве планируют, что проводящие тесты на антитела и ПЦР-исследования организации будут передавать результаты в специальный референс-центр с согласия пациента. Оттуда данные пойдут в Роспотребнадзор, а он обеспечит обмен сведениями с порталом госуслуг.

Хранение информации в личном кабинете станет заботой Минцифры, как и возможность показать и проверить подлинность данных на смартфоне в виде QR-кода. Сделать это можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус».

И в нем, и в личном кабинете также планируют показывать результаты анкетирования граждан, приезжающих в Россию из-за рубежа.