Приложения с пиратским контентом будут блокировать в России

Госдума приняла закон, который нанесет очередной удар по интернет-пиратам. С 1 октября нарушающие авторские права приложения будут блокировать.

Как сообщил официальный портал нижней палаты парламента, к блокировке приложений с пиратским контентом привлекут и их агрегаторов. Речь идет об AppStore, Google Play и других.

Поначалу владельцу приложения направят предупреждение. Если в течение дня вопрос не решат, то действовать начнут уже операторы связи. В этом случае блокировка будет неизбежна. Заявления от правообладателя будет получать Роскомнадзор.

«В случае, если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению», — приводит сайт Госдумы выдержку из текста законопроекта, который окончательно приняли во втором чтении.

Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия» направили премьер-министру Михаилу Мишустину и Минкомсвязи проект закона о снятии блокировки с мессенджера Telegram. В министерстве эту идею не поддержали.