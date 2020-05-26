Минкомсвязь не поддержала разблокировку Telegram

Минкомсвязь не поддержала законопроект о запрете блокировки ресурсов, являющихся «официальными сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. В том числе речь идет и о мессенджере Telegram.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Законопроект, представленный в Минкомсвязь России, не поддерживается», — заявили в ведомстве. Подробностей не уточнили.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» направили документ премьер-министру Михаилу Мишустину и Минкомсвязи. Законопроект предусматривал снятие блокировки с Telegram, так как мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусной инфекции.

В апреле 2018 года провайдеры по требованию Роскомнадзора начали блокировать Telegram. Однако у большинства российских пользователей Telegram продолжает работать без каких-либо трудностей.