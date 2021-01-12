Приложение, выявляющее ковид по кашлю, задумали создать в России

В «Сбере» рассчитывают создать приложение, способное выявить у человека COVID-19 по кашлю. Специальный алгоритм для этого уже разработан в Лаборатории искусственного интеллекта организации.

Вероятность заболевания он оценивает в течение минуты по звуку, сообщили в пресс-службе «Сбера». Всего звуковых моделей три — голос, дыхание, кашель. Кроме того, подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса поможет короткий опрос по симптоматике.

Полученные звуковые файлы переводят в спектрограмму — она показывает энергию звука на разных частотах. Данные передают сверхточной нейронной сети для анализа. Ее обучали на базе более трех тысяч образцов звуков дыхания и кашля, которые собрали у пациентов российских больниц.

«Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста — примеч. ред.), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он указал на возможность «сделать настраиваемую чувствительность», простоту, удобство и достаточно низкую стоимость устройства. В организации не стали причислять его к медицинским инструментам диагностики, а назвали «персональным ежедневным чекером».

«Сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», — заметил Ведяхин.

Чтобы сделать модель еще более точной, в «Сбере» хотят создать специальное приложение. Оно будет доступно в App Store и Google Play.