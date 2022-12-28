Технологии 28 декабря 2022, 10:35 Приложение «Сбера» стали устанавливать на устройства Apple в отделениях банка Представитель «Сбера» Царев: «Сбербанк онлайн» можно установить на гаджеты Apple в банке freepik

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Сбербанк теперь устанавливает мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства американской компании Apple в своих отделениях по всей стране. Об этом заявил ТАСС зампред правления организации Кирилл Царев.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка», — рассказал он.

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По его словам, приложение можно установить уже почти в пяти тысячах офисов по всей стране. Человеку нужно для этого просто прийти в отделение с телефоном. Царев добавил, что компания также доработала свою веб-версию и намерена ее развивать дальше.

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«Сбербанк онлайн» оказалось недоступно для скачивания на платформе iOS в апреле 2022 года. Банк объяснил, что причиной этого стали западные санкции. Осенью в App Store появилось приложение для банковских операций "Сбол" от «Сбера». Именно этим приложением посоветовали пользоваться клиентам с гаджетами Apple.