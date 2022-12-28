Наука 28 декабря 2022, 01:55 Новый способ бесконтактной оплаты начал тестировать «Сбер» Зампред правления Царев: «Сбер» тестирует платежный стикер для бесконтактной оплаты РИА «Новости»

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«Сбер» начал тестирование нового инструмента бесконтактной оплаты — платежного стикера. Об этом ТАСС рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Тестирование стартовало в начале декабря.

Тестирование платежного стикера начали в декабре.

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«Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — заявил Царев.

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Представитель кредитной организации отметил, что, прежде чем выпускать продукт в дистрибуцию, необходимо убедиться в его качестве. Сбербанк изучает разные технологии, но предпочтение отдает SberPay, рассказал Царев.

«Сбер» назвал глобальный разум одной из главных киберугроз для человечества в будущем. Эксперты банка определили глобальный разум как мировую информационно-коммуникационную сеть, которая напрямую объединит компьютеры и человечество.