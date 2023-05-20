Технологии 20 мая 2023, 02:11 Приложение 2ГИС исчезло из магазина Google Play для Android Freepik

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Приложение картографического сервиса 2ГИС для мобильного телефона исчезло из магазина Google Play для Android. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно», — заявили представители сервиса.

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В пресс-службе также заверили, что в установленном приложении по-прежнему можно скачивать любые города.

Версию 2ГИС для Android можно скачать с официального сайта картографического сервиса, а также в других магазинах приложений: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

Российский сервис 2ГИС исчез из магазина AppStore в сентябре 2022 года, установленные приложения продолжали работать. В апреле 2023 года 2ГИС снова появился в магазине для устройств от компании Apple.