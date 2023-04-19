Технологии 19 апреля 2023, 14:49 Приложение для клиентов Сбербанка вновь появилось в App Store, но под другим названием Мобильное приложение для сервисов Сбербанка под названием SBOL появилось в App Store Unsplash

Читать 360tv в

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка на платформе iOS появилось в магазине приложений App Store. Об этом написало агентство РИА «Новости».

Теперь приложение для мобильного банкинга получило название SBOL. По данным агентства, найти самостоятельно приложение не удается, чтобы получить ссылку для скачивания нужно обратиться в кол-центр банка.

Реклама

Мобильное приложение Сбербанка было удалено из App Store и Google Play весной прошлого года из-за западных санкций. Ему на смену пришло приложение СБОЛ, но и оно потом исчезло из App Store, проработав около недели.

Приложения еще четырех банков, подпавших под санкции, стали недоступны в App Store в марте этого года. Речь идет о финансовых учреждениях «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и «Левобережный». Против них были введены ограничения в рамках десятого пакета санкций Евросоюза. Удалили из App Store и Google Play также приложение МТС Pay.