Приложение для чтения рэпа вышло у Facebook

Компания Facebook выпустила приложение для чтения рэпа под названием Bars. Пока оно только тестируется.

Об этом сообщило издание vc.ru. В приложении можно записать трек, используя готовые биты. На ролики длиной не больше минуты можно накладывать различные эффекты, например автотюн. Результат можно будет выложить в ленту, а пользователи смогут его оценить.

Также там будет доступно три разных режима: от новичка до продвинутого. В первом случае будет доступен словарь с зарифмованными словами.

Пока приложение доступно только для iOS в тестовом режиме. Попасть туда можно только по приглашению.

Ранее эксперты Роскачества предупредили пользователей об угрозах безопасности при использовании Clubhouse, а также неофициальных приложений для Android. Об этом говорится на сайте ведомства.

Эксперты обратили внимание на то, что приложение Clubhouse при установке запрашивает у пользователя доступ к контактам на устройстве и предлагает разослать приглашения людям из адресной книги. Однако неизвестно, в каком виде хранятся эти данные, а возможности удалить эту информацию пока не предусмотрено.