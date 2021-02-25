Роскачество предупредило об опасности Clubhouse

Эксперты Роскачества предупредили пользователей об угрозах безопасности при использовании Clubhouse, а также неофициальных приложений для Android. Об этом говорится на сайте ведомства.

Эксперты обратили внимание на то, что приложение Clubhouse при установке запрашивает у пользователя доступ к контактам на устройстве и предлагает разослать приглашения людям из адресной книги. Однако неизвестно, в каком виде хранятся эти данные, а возможности удалить эту информацию пока не предусмотрено.

На фоне роста популярности соцсети злоумышленники могут воспользоваться тем, что Clubhouse пока доступен только для устройств на iOS. Уже появились различные клоны на Android, но по факту эти неофициальные версии могут оказаться чем угодно, даже вирусом, что представляет потенциальную угрозу для всех, кто решится установить их на смартфон. Регистрация в Сlubhоusе работает по принципу приглашений, но в Сети уже можно встретить объявления о продаже фейковых инвайтов, что чревато потерей денег.

Разговоры в Сlubhоusе в соответствии с правилами безопасности могут записываться и хранятся на сервере какое-то время. Поэтому нет никаких гарантий, что они не попадут к третьим лицам, считают в Роскачестве.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что Clubhouse приступил к разработке официального приложения для Android.