Технологии 11 августа 2023, 02:07 Приложение «Авито» удалили из Google Play Freepik

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Мобильное приложение «Авито» пропало из магазина Google Play, но уже установленная на смартфон программа продолжает работать. Также владельцы iPhone по-прежнему могут скачивать его в App Store, сообщило РИА «Новости».

Проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом. Об этом агентству сообщили в «Авито».

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«В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play», — рассказали в компании.

При этом еще совсем недавно приложение успешно проходило проверку публикации вместе с данной интеграцией, добавили в пресс-службе «Авито». Сейчас компания отправила на проверку новую версию приложения, где специалисты исправили проблему. Вскоре оно должно вернуться в Google Play.

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