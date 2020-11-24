Предустановку российского ПО на смартфоны решили сдвинуть на весну 2021 года

Сроки предустановки отечественного софта на смартфоны, которые продаются в РФ, могут перенести. Сдвинуть их решили на весну 2021 года. В действующем законодательстве сейчас указан январь.

В Минцифры РФ рассчитывают, что в ближайшее время Госдума рассмотрит другой проект закона — о переносе запланированных сроков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года», — пояснил замглавы ведомства Максим Паршин.

Он добавил, что представители министерства много раз устраивали встречи с профильными ассоциациями и производителями техники. Вопрос обсуждался с ретейлерами и разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений.

Все стороны выразили озабоченность сроками. Сейчас в Минцифры заняты проработкой вариантов, которые бы устроили всех участников процесса и свели их интересы воедино.

С 1 января 2021 года закон запрещает в России продажу отдельных видов устройств без предустановки отечественного софта. В Госдуме посоветовали отложить вступление нормы в силу до 1 марта.