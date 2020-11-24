Производители электроники должны будут устанавливать российское ПО. Кто от этого выиграет?

В России утвердили список отечественного ПО, которое производители обязаны устанавливать на все смартфоны, компьютеры и умные телевизоры уже с 1 января 2021 года. В список вошло 13 категорий, включая поисковики, мессенджеры и приложения для «доступа к онлайн-трансляциям».

«Это не вчера родилось»

Многие компании — производители Android-смартфонов и прежде практиковали установку отечественного софта и делали это с удовольствием и част, напомнил главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O. Андрей Соловьев. То же самое с телевизорами и различными смарт-приложениями. По его словам, довольно много отечественного ПО уже было предустановлено: различные онлайн-кинотеатры и другие приложения — как правило, по обоюдному согласию и на коммерческой основе.

«На Android это абсолютно не вчера родилось. Только раньше это было по обоюдной любви, так сказать, производителя и создателя ПО. <…> А сейчас, насколько я понимаю, это происходит просто на уровне принудиловки, но глобально ничего не поменяется», — рассказал Соловьев.

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Пока непонятно, как поступит компания Apple, которая принципиально не устанавливает софт конкурентов на свои гаджеты.

«Будет ли в России Apple предустанавливать софт на телефоне, тоже вопрос очень такой открытый <...> Они сейчас не в той ситуации, чтобы диктовать условия. Apple несколько кварталов подряд переживает определенные проблемы, iPhone покупается не так здорово, как несколько лет назад», — отметил он.

При этом Соловьев не уверен, что компания так легко согласится и пойдет на поводу у российского законодательства.

Кому нужно предустановленное ПО?

Нужно ли российское ПО на всех продуктах? Соловьев отметил, что пользователь должен сам определять, чем пользоваться.

«Другое дело — какая практическая польза. Как ни странно, есть высокий процент пользователей, которые, покупая сложное техническое устройство, никогда в жизни на него ничего не устанавливают и пользуются тем, что есть», — отметил Соловьев.

Неоднозначно можно говорить о предвзятом отношении к отечественному ПО.

«Взять „Яндекс“, который из кожи вон лезет, чтобы затмить Google по всем параметрам. Иногда у него получается, иногда нет. Эта здоровая конкуренция, когда приобретает уровень насильственного посева, это не очень здорово», — отметил Соловьев.

Он также считает, что российский софт будет полезен. Соловьев также отметил, что «Яндексом» пользуются с удовольствием.

«Есть Okko и ivi, одни продвигают „Яндекс“, другие — Сбербанк, есть такие штуки, как „Кинопоиск HD“ с фильмами, сериалами, за которыми стоят большие деньги. Они будут заинтересованы, чтобы приходить к пользователям и мозолить глаза», — считает он.

Соловьев также отметил, что по-хорошему пользователям должны разрешать удалять предустановленные программы. Однако, по его мнению, «их вряд ли будут спрашивать».

Обычная практика

Директор по распространению технологий в компании «Яндекс» Григорий Бакунов рассказал, что слабо представляет, как именно установка российского софта должна быть сделана с учетом того, что цикл производства телевизоров — пара лет.

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Он также заметил, что производители мобильных устройств получают деньги за предустановку приложений. Это обычная практика во всем мире.

«В России эта практика не особенно поменяется, потому что этот закон не подразумевает, что это безальтернативная история. Есть альтернативы, это место также будет платным», — считает Бакунов.

Говоря об Apple, он отметил, что компания нигде, в том числе в Китае, не занимается предустановкой никакого ПО.

«Раньше они предустанавливали и давали установку, где скачать приложение Twitter, например. Сейчас такого нет. <…> Это политика Apple во всем мире, будут ли они ее менять — посмотрим», — отметил Бакунов.

Правильный шаг для государства

Владелец Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин отметил, что, с одной стороны, он относится к вопросу обязательной установки российского ПО сугубо отрицательно. С другой стороны, государство свою политику проталкивает на все устройства, на все платформы, и с точки зрения государства это правильный шаг, отметил собеседник «360».

«Это нормальный подход со стороны государства, если вспомнить там TikTok в Америке и попытку его отжать в пользу американских компаний, другого слова здесь не применить. Наверное, то, что происходит у нас, — это очень мягкий вариант», — считает собеседник.

Говоря о предвзятом отношении к российскому ПО, он привел в пример Великобританию в 50-е годы: тогда в стране была очень большая проблема, что все британское считалось очень плохим.

«Это неуникальная история для Британии или для России, люди всегда доверяют тому, что они не знают. Им кажется, что в чужой тарелке все вкуснее заведомо», — объяснил Муртазин.

Он отметил, что на сегодня отечественный софт в каких-то прикладных вещах, пожалуй, для России один из лучших. Пример тому — карты российского софта, которым Муртазин отдает предпочтение перед Google Maps.