Предприятия Роскосмоса могут вывести на рынок аппараты ИВЛ
«Получение регистрационного удостоверения ожидается 8 апреля 2020 года», — рассказали ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).
Аппараты будут предназначены как для использования в машинах «скорой», так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров, подчеркнули в корпорации.
В ОРКК добавили, что сейчас корпорация вместе с предприятиями Роскосмоса, которые занимаются выпуском медицинской техники, «оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны».
Американская автомобилестроительная компания Ford также решила помочь миру в борьбе с коронавирусной инфекцией. Она намерена выпустить за три месяца 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Для этих целей завод в штате Мичиган (США) переоборудуют под выпуск медицинского оборудования.