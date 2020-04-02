    02 апреля 2020, 05:33

    Предприятия Роскосмоса могут вывести на рынок аппараты ИВЛ

    Валерия Шафирко

    Предприятия Роскосмоса рассчитывают получить регистрационное удостоверение для вывода на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это должно произойти уже на следующей неделе.

    «Получение регистрационного удостоверения ожидается 8 апреля 2020 года», — рассказали ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

    Аппараты будут предназначены как для использования в машинах «скорой», так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров, подчеркнули в корпорации.

    В ОРКК добавили, что сейчас корпорация вместе с предприятиями Роскосмоса, которые занимаются выпуском медицинской техники, «оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны».

    Американская автомобилестроительная компания Ford также решила помочь миру в борьбе с коронавирусной инфекцией. Она намерена выпустить за три месяца 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Для этих целей завод в штате Мичиган (США) переоборудуют под выпуск медицинского оборудования.