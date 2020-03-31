Ford выпустит 50 тысяч аппаратов ИВЛ

Американские автомобилестроители решили помочь миру, выпустив за три месяца 50 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких. Завод в штате Мичинан (США) переоборудуют под выпуск медицинского оборудования.

На сайте компании сказано, что Ford Motor совместно с General Electric (GE) пытаются таким образом «помочь пациентам с коронавирусом», которых в США больше, чем в других странах мира.

«Ford произведет 50 тысяч ИВЛ на своем заводе в Мичигане в течение предстоящих 100 дней», — приводит сообщение ТАСС.

Выпуск аппаратов начнется с 20 апреля. В самом лучшем случае американская компания сможет ускорить производство до 30 тысяч единиц ИВЛ в месяц.

На сегодняшний день в США более 156,9 тысячи зараженных. Погибло более 2880 человек, более 5579 отправили домой здоровыми. Но пик эпидемии в стране еще не пройден.

Стало известно, что американские власти собираются отказаться от реанимации людей с остановкой дыхания из-за COVID-19. Пожелания пациентов и их родственников учитываться не будут. На такие решения вынуждает идти нехватка врачей и оборудования.