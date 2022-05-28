Рогозин назвал необходимую сумму для создания ядерного буксира «Зевс»

Россия может совершить рывок в ракетно-космической отрасли благодаря проекту ядерного буксира «Зевс» и реализации новой перспективной пилотируемой программы. Но в данный момент средств на эти цели не хватает. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что сейчас в странах Запада остаются заблокированными активы Банка России. Выход из сложившейся ситуации глава госкорпорации видит в печатании новых денег, чтобы передать их промышленности и направить на реализацию перспективных инвестиционных проектов.

«Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта „Зевс“», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что предоставленные средства могли бы помочь госкорпорации создать уникальные технологии, которые помогли бы отрасли выйти вперед. По словам Рогозина, также на эти цели можно направить средства золотовалютного фонда.

«Деньги будут ликвидные, за ними будут стоять технологи, конкретные заводы, новые производства и прорывные изобретения», — подчеркнул Рогозин. По его мнению, если залить этими активами экономику, то это сильно подстегнет инфляцию.

Ядерный буксир «Зевс» планировали использовать в российской Лунной программе и полетах к дальним планетам Солнечной системы. Роскосмос планировал вывести его на орбиту к 2030 году. Работа над созданием буксира идет с 2010 года.