Китайский зонд совершил успешную посадку на Луну

Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» отправлен на спутник Земли для сбора данных и образцов грунта. Миссия рассчитана на 23 дня.

Успешная посадка китайского аппарата произошла 1 декабря. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Государственный телеканал Китая CCTV показал кадры прилунения станции. Аппарат совершил посадку на видимой стороне Луны — Пике Рюмкера. Это горная вершина вулканического происхождения в северо-западной части спутника. За несколько дней аппарат должен собрать около двух килограммов реголита.

Если миссия завершится успешно, то Китай станет третьей страной после СССР и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю.

Аппарат «Чанъэ-5» был запущен в космос утром 24 ноября. Он весит более 8,2 тонны и состит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля. Реголит будет находиться в специальном контейнере взлетного аппарата, который должен состыковаться с орбитальным модулем. После этого контейнер загрузят в возвращаемый модуль.