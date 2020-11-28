Китайский зонд «Чанъэ-5» достиг орбиты Луны

Китай отправил к Луне зонд «Чанъэ-5» для сбора образцов грунта. Космический аппарат успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли. Полет зонда длится почти 112 часов.

«Аппарат „Чанъэ-5“, пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли. <…> Зонд „Чанъэ-5“ штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны», — сообщила пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

По данным управления, двигатель космического аппарата проработал около 17 минут. За время своего пребывания в космосе зонд дважды корректировал орбиту. Теперь аппарат ждет отделение посадочного модуля и модуля для взлета с Луны.

Они отделятся от орбитального и возвращаемого модулей. Затем произойдет посадка на видимой стороне естественного спутника. На Луне зонд будет собирать грунт.

Запуск возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» проходил утром 24 ноября. Вся миссия рассчитана на 23 дня. За это время зонд соберет образцы лунного грунта и вернется обратно на Землю. Ученые полагают, что аппарат привезет около двух килограммов реголита.