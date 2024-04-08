Технологии 08 апреля 2024, 08:57 Порох из древесной целлюлозы начали производить в России Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы Pxhere

Читать 360tv в

Ростех начал выпускать порох из древесной и льняной целлюлозы. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Он отметил, что предприятия госкорпорации регулярно улучшают производственный процесс. В 2023 году Ростех запустил промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья — древесной и льняной целлюлозы.

Реклама

«Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», — добавил Оздоева.

Как уточнил он, доля нового сырья в производстве порохов ожидается на уровне 60-70%.

Также он рассказал, что госкорпорация работает над другим продуктом. Предприятия разрабатывают новую огнеметную систему под обозначением ТОС-3 (тяжелая огнеметная система — прим. ред.).