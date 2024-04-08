Армия 08 апреля 2024, 05:42 Новую огнеметную систему ТОС-3 с увеличенной дальностью стрельбы создадут в России Ростех создаст огнеметную систему ТОС-3 с увеличенной дальностью стрельбы РИА «Новости»

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Госкорпорация «Ростех» активно разрабатывает новую огнеметную систему под обозначением ТОС-3. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев в беседе с ТАСС.

«Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 „Солнцепек“ и ТОС-2 „Тосочка“. Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3», — сказал он.

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По словам директора, аппарат сделают на гусеничной базе, он будет обладать повышенной дальностью стрельбы.

Ранее в Минобороны опубликовали видео с работой расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек». Российские военные ударили по укреплениям ВСУ на Купянском направлении. Они получили координаты, вышли на огневую позицию, осуществили удар и поразили цель.

В итоге бойцы России уничтожили блиндажи, склады снарядов и провизии, наблюдательные посты вместе с противниками. Во время работы системы прикрывали экипажи БМП-3, а российские мотострелки следили, чтобы боевых товарищей не атаковали беспилотниками.