Порядок установки отечественного ПО в гаджетах утвердили в России
Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций до 1 декабря соберет от разработчиков отечественных программ заявления на включение их в список для обязательной предустановки.
Итоговый перечень ведомство представит до 15 декабря.
В него войдут браузеры, поисковые системы, карты и навигаторы, приложения для хранения данных в облаке, программы для электронной почты, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, приложения для онлайн-трансляций, социальные сети, программы для видеосвязи и обеспечивающие использование национальной платежной системы «Мир».
Законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Документ должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го. Но по решению Госдумы предустановку российского программного обеспечения перенесли на 1 января 2021 года.