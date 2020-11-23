Порядок установки отечественного ПО в гаджетах утвердили в России

Российское программное обеспечение установят на все продаваемые смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Нововведение коснется только техники, которую произведут после 1 января 2021 года. В список не включили планшетные компьютеры.

Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций до 1 декабря соберет от разработчиков отечественных программ заявления на включение их в список для обязательной предустановки.

Итоговый перечень ведомство представит до 15 декабря.

В него войдут браузеры, поисковые системы, карты и навигаторы, приложения для хранения данных в облаке, программы для электронной почты, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, приложения для онлайн-трансляций, социальные сети, программы для видеосвязи и обеспечивающие использование национальной платежной системы «Мир».

Законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Документ должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го. Но по решению Госдумы предустановку российского программного обеспечения перенесли на 1 января 2021 года.