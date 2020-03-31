Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили на 2021 год

Изначально документ должен был начать действовать 1 июня 2020 года. По закону часть товаров в России должна продаваться с заранее установленными отечественными программами.

Список попадающих под действие закона гаджетов и техники подготовят власти.

Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала устанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart-TV российские антивирусные программы, навигаторы, поисковики, сервис госуслуги и платежные системы.

Накануне ведомство выступило с новой инициативой: дополнить смартфоны российскими голосовыми ассистентами, а также распространить на все гаджеты и технику возможность передачи данных в российские облачные хранилища и обеспечить работу отечественных новостных агрегаторов. Всего на смартфоны, планшеты и компьютеры ФАС предложила переустанавливать 13 программ, на телевизоры со Smart TV — по три приложения.