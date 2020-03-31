    31 марта 2020, 13:12

    Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили на 2021 год

    Анатолий Минкин

    Продажа гаджетов и техники с предустановленным российским программным обеспечением начнется только в следующем году. Депутаты Госдумы перенесли на 1 января 2021 года вступление в силу соответствующего закона. Об этом сообщил ТАСС.
    Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили на 2021 год

    Изначально документ должен был начать действовать 1 июня 2020 года. По закону часть товаров в России должна продаваться с заранее установленными отечественными программами.

    Список попадающих под действие закона гаджетов и техники подготовят власти.

    Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала устанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart-TV российские антивирусные программы, навигаторы, поисковики, сервис госуслуги и платежные системы.

    Накануне ведомство выступило с новой инициативой: дополнить смартфоны российскими голосовыми ассистентами, а также распространить на все гаджеты и технику возможность передачи данных в российские облачные хранилища и обеспечить работу отечественных новостных агрегаторов. Всего на смартфоны, планшеты и компьютеры ФАС предложила переустанавливать 13 программ, на телевизоры со Smart TV — по три приложения.