Популярный VPN-сервис прекратит работу в России | 360°

Технологии 08 ноября 2022, 18:58 Популярный VPN-сервис прекратит работу в России «Лаборатория Касперского» прекратит работу VPN-приложения в России Unsplash

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Бесплатная версия приложения для VPN-соединения Kaspersky Secure Connection прекратит работу в России с 15 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте разработчика «Лаборатория Касперского».

«Мы начали поэтапное отключение VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на российском рынке. С 15 ноября прекратит работу бесплатная версия сервиса», — заявили в компании.

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Платную версию приложения будут продавать до конца 2022 года. В случае покупки лицензия на его использование продолжит корректную работу до конца срока действия подписки.

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Разработчик подчеркнул, что решение связано исключительно с российским рынком, в других странах набор VPN-серверов и доступных функций не изменится, написал RT.

Специалист по кибербезопасности Дмитрий Галов посоветовал россиянам пользоваться только платными версиями VPN-сервисов.

Если установить на смартфон или домашний компьютер бесплатное приложение, то недобросовестные разработчики могут перепродать третьим лицам логи активности своих пользователей.