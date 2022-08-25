Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов посоветовал устанавливать платный VPN

Эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов рассказал, что для защиты данных нужно использовать платный VPN. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он пояснил, что у провайдеров VPN есть доступ к логам активности пользователя. Если приложение бесплатное, то они могут заниматься их перепродажей.

«Кроме того, под видом VPN можно случайно установить на устройство вредоносные приложения, которые нанесут ущерб работе вашего устройства», — добавил Галов.