Попавшим на видео космонавта странным объектам нашли объяснение

Он удивился, почему космонавт не знал об этих спутниках.

«Это та самая эскадрилья спутников, запущенных ракетой Илона Маска. Он уже не в первый раз это делает и каждый раз они вот такими стаями летают, пока не разойдутся», — пояснил он.

Владимир Сурдин отметил, что одновременный вывод на орбиту большого количества спутников компания Маска проводит не в первый раз. После выхода из ракеты сначала они продолжают летать большими стаями, а после переходят на разные орбиты.

Таким образом Маск пытается обеспечить глобальный доступ к интернету по всей планете.

Эксперт отметил, что эта идея не новая. Планы по созданию спутникового интернета были у Роскосмоса и Европейского космического агентства, но Маск стал первым, кто начал воплощать проект в жизнь.

На сегодняшний день на орбите присутствуют 653 спутника Starlink. Space Х планирует довести их количество до 12 тысяч.

Космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей странице в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой. В первые секунды ролика там можно увидеть пять объектов, которые пролетают на одинаковой дистанции друг от друга. Их видно всего несколько мгновений. Космонавт попросил пользователей понять, что это такое.

Он уточнил, что снимал снимал по одному кадру в секунду, а потом собрал видео, увеличив скорость до 25 кадров в секунду. Таким образом полет необычных объектов в реальности наблюдался почти минуту.

Снятый ролик Вагнер передал в Роскосмос, ЦНИИмал и в институт космических исследований Российской академии наук.