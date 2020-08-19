Российский космонавт заснял с орбиты пять необычных объектов. Видео

Космонавт Иван Вагнер сейчас находится на МКС и при этом не перестает вести аккаунт в соцсетях. Он выложил видео в Instagram и заявил, что заснял пять неизвестных объектов.

Ролик создан в режиме timelapse (медленная съемка). По словам Вагнера, он снял пик полярного сияния во время полета между Антарктидой и Австралией. Но в кадр попало и нечто необычное.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга», — заявил космонавт.

Источник фото: Instagram

Он спросил у подписчиков, что это могло быть — возможно, метеоры или спутники? «Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды», — уточнил космонавт.

Роскосмос уже в курсе ситуации. Материалы россиянина отправились для анализа в ЦНИИмаш и ИКИ РАН.

Мир отмечает 19 августа памятную дату, связанную с исследованием космоса. Именно в этот день 60 лет назад собаки Белка и Стрелка отправились на орбиту. Уже 20 августа 1960 года они вернулись на Землю.