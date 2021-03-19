Россиянам объяснили, почему стало опасно пользоваться WhatsApp

Мессенджер WhatsApp обновил политику конфиденциальности и пользовательское соглашение. Из-за изменений появился риск слежки за пользователями со стороны спецслужб США. Об этом предупредили в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Специалисты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram являются американскими компаниями, подчиняющимися законам США. Согласно законодательству, спецслужбы могут получать доступ к ключам шифрования без каких-либо обоснований.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — заявили в центре.

Кроме того, теперь информацию из WhatsApp может получить Facebook. Условия пользования WhatsApp были изменены в начале января. Пользователей, которые откажутся принять новые условия, ждут серьезные ограничения в работе.