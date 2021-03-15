WhatsApp предупредил об ограничении пользователей

Мессенджер WhatsApp начал рассылать уведомления об изменении новых правил пользования и политики конфиденциальности. Пользователей, которые откажутся принять новые условия, ждут серьезные ограничения.

В частности, не принявшие новые правила использования мессенджера не смогут читать и отправлять сообщения. Но продолжат получать уведомления и принимать звонки. Для использования всех возможностей WhatsApp пользователя просят принять новые правила.

Ранее СМИ сообщили, что новые правила вступят в силу 15 мая. После того как пользователю ограничат возможности использования мессенджера для сообщений, у него останется 120 дней на то, чтобы принять новые условия. В противном случае его учетную запись удалят.

Согласно новым правилам, владелец мессенджера — компания Facebook — получит доступ к данным о платежах и транзакциях абонента. Эту информацию социальная сеть начнет использовать для настройки рекламы.

Новые правила планировали ввести еще 8 февраля, но после негативной реакции пользователей переход отложили на три месяца. В самом мессенджере заявили, что новая политика коснется только владельцев бизнес-аккаунтов. Но если простой пользователь начнет диалог с таким аккаунтом, то его данные тоже начнут использовать в маркетинговых целях.