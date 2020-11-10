Хакер рассказал о способах обезопасить свои гаджеты

Гарантировать безопасность содержимого своего смартфона не может ни один владелец. Вне зависимости от операционной системы, на которой работает гаджет. Но главный путь для доступа злоумышленников к данным, которые хранятся на смартфоне чаще всего предоставляют сами владельцы, когда устанавливают сторонние приложения. Об этом в беседе с «360» рассказал хакер-эксперт Сергей Вакулин.

Специалист уточнил, что злоумышленники, которые нацелились получить доступ к данным с гаджета своей потенциальной жертвы идут на любые хитрости, чтобы заставить владельца гаджета установить их приложение.

«Технически это происходит следующим образом. Злоумышленник может отправить сообщение на электронную почту или в смс-формате пользователю с текстом, что мы нашли у вас фотографии интимного характера. Чтобы их удалить необходимо скачать то или иное приложение. Пользователь, боясь за свою репутацию, устанавливает программу и одобряет запросы к микрофону и камере, а вместе с ними и к остальным данным», — пояснил эксперт.

После получения доступа злоумышленник получает полный контроль над устройством и может получать оттуда любую информацию, в том числе записывать разговоры и фиксировать видео.

Еще одним советом, который дал эксперт владельцам смартфонов, стал отказ от использования паролей. Он пояснил, что большинство устанавливает максимально простые пароли из четырех или шести цифр. Их достаточно легко подобрать, поэтому они не эффективны. При этом в большинстве случаев многие устанавливают свою дату рождения.

Кроме личных данных злоумышленники могут получит и доступ к финансам владельца смартфона. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Артем Гавриченков. Он посоветовал, чтобы не допускать таких случаев нужно обновлять операционную систему устройства до актуальной версии, не устанавливать подозрительные приложения, делать длинные пароли и включать двухфакторную аутентификацию.