28 мая 2023, 03:41
Пользователям Сети рассказали, как защититься от программ-вымогателей
Veeam Software: резервное копирование данных поможет защититься от вирусов-вымогателей
Специалисты фирмы по защите данных Veeam Software рекомендовали пользователям Сети проводить профилактику компьютера для предупреждения атак вирусов-вымогателей. Об этом сообщило издание Techradar.
По словам специалистов компании, потребителям нужно регулярно проводить процедуру резервного копирования данных на компьютере, а также не оставлять на хранение ценную информацию в одном месте.
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В ходе опроса среди клиентов аналитики выяснили, что многие из них эффективно защитились от подобного вида атак с помощью функции ежедневного копирования данных. Однако киберпреступники тоже известно об этом способе.
Согласно исследованию компании, в котором участвовал 1200 организаций, ставших жертвами почти 3000 кибератак, в 93% случаев злоумышленники пытались получить доступ к названным резервным копиям.
Эксперты отметили, что даже оплата выкупа не является гарантией того, что хакеры вернут доступ к данным. К примеру, 59% пользователей, которые выполнили условия вымогателей, не смогли восстановить личные данные или снять блокировку с компьютера.
Ранее эксперты Роскачества объяснили, как защититься от хакерских атак. Так, тем, кто работает удаленно посоветовали установить на компьютер современную операционную систему.
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