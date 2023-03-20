Технологии 20 марта 2023, 03:28 Россиянам рассказали, как защитить ПК на удаленке «Известия»: россиян предупредили о рисках кибератак при удаленной работе Unsplash

Читать 360tv в

Высокая популярность удаленной работы вызвала рост киберпреступности. Эксперты Роскачества рассказали «Известиям», как защититься от хакерских атак.

Киберпреступники активно используют социальную инженерию. Сотрудник, находящийся дома, является довольно легкой целью для хакера, объяснил руководитель группы защиты инфраструктурных IT компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Реклама

«Для удаленных сотрудников важно проводить обучение по кибербезопасности и основным угрозам», — сказал он.

Реклама

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали тем, кто работает удаленно, установить на компьютер современную операционную систему и своевременно ее обновлять.

«Приобретите актуальный роутер — это шлюз в вашу домашнюю сеть, который пересылает пакеты между различными ее сегментами на основе правил маршрутизации», — пояснили в организации.

Также нужно уточнить у провайдера, обновлено ли предоставленное им оборудование до актуальной версии. Кроме того, роутер должны заменить, когда срок его службы подходит к концу.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рекомендовали включать на ноутбуках и планшетах полное шифрование дисков. К тому же, не стоит забывать и о паролях, которые должны быть сложными и отличаться для каждой учетной записи.

Не стоит использовать личные учетные записи и ресурсы для делового взаимодействия. Для работы из дома сотруднику лучше использовать предоставленное организацией оборудование и учетные записи.