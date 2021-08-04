Пользователи WhatsApp получили долгожданные функции. Теперь по умолчанию будут скрыты уведомления, приходящие в архивированные чаты. Также мессенджер запустил функцию отправки исчезающих фото и видео.

WhatsApp изменил политику уведомлений: по умолчанию он скрыл уведомления, приходящие в архивированные чаты, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, теперь пользователи зеленого мессенджера могут отправлять фотографии и видео с помощью опции «Посмотреть один раз». Получатель сможет увидеть фото или видео один раз, а потом оно удалится, сообщили в компании.

Такая функция уже работает в Instagram. Теперь она появилась в WhatsApp. Однако разработчики предупредили, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателями с помощью скринрекордера.

Новые функции будут доступны пользователям смартфонов в ближайшем обновлении.

В середине июля в WhatsApp появились новая функция, благодаря которой пользователь может присоединиться к групповому звонку после его начала. Эта функция, как полагают в компании, должна «привнести спонтанность и легкость» в групповые звонки в мессенджере.