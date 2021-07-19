Новая функция для групповых звонков появилась в WhatsApp

Новая функция появилась в WhatsApp. Теперь пользователь может присоединиться к групповому звонку после его начала. Информация об этом была опубликована в блоге компании.

«Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала», — сказано в заявлении, которое было размещено на сайте компании.

Участники группы смогут «отключаться и снова присоединяться в течение разговора». Эта функция, как полагают в компании, должна «привнести спонтанность и легкость» в групповые звонки в мессенджере.

Новая возможность станет доступна уже с понедельника, отметили в заявлении. Также, как предполагается, будет обновлен интерфейс, чтобы пользователь «видел, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился».

В начале июля WhatsApp перестал автоматически сжимать фото и видео для экономии трафика. Пользователям разрешили самостоятельно решать, в каком качестве отправлять визуальный контент. Новая функция позволяет выбирать три варианта отправки снимков и роликов. Минимальную компрессию обеспечит вариант с лучшим качеством, экономный подойдет пользователям с ограничениями по трафику, а автоматический будет сам определять алгоритм сжатия.