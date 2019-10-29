Пользователи всего мира пожаловались на сбой в работе Google

На проблемы в работе американской поисковой системы Google пожаловались пользователи сразу нескольких стран. Сбои были замечены примерно в 18:33 по московскому времени.

Пользователи жалуются на сбои в работе Google Подробнее

Об этом сообщил отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов сайт Downdetector. На сбои жаловались граждане США, Мексики, Великобритании, Нидерландов, Испании и России.

Из них 76% обратили внимание на проблемы с входом в учетную запись, а 23% на неполадки в поиске.

Предыдущий сбой в работе поисковика был зафиксирован 17 сентября. На работу сайта пожаловались 92% пользователей.