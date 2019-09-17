Пользователи жалуются на сбои в работе Google

Перебои стали отмечаться с 3:37 по московскому времени, уточняет сайт RT. В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и Японии.

Подавляющее большинство жалоб (92%) приходится на работу поисковика. Еще у 7% пользователей наблюдаются проблемы со входом в аккаунт.

В среду, 11 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Пользователи со всей России жаловались на проблемы с загрузкой изображений. На месте картинки либо демонстрировался маленький значок, который обозначает, что там должно быть изображение, либо и вовсе белый фон, отмечали пользователи соцсети. При этом скорость загрузки страниц тоже страдала.

Больше всего на это жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Новосибирска.