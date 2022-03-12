Пользователи Telegram пожаловались на проблемы с сервисом в России

Пользователи Telegram в России и Украине пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщил Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Больше всего юзеров жаловались на проблемы с подключением к серверу — об этом сообщили 60%. Еще 21% пользователей рассказал о трудностях с получением сообщений, а 19% отметили перебои в работе приложения.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Также о сбоях сообщили жители ряда других городов двух стран.

Глобальный сбой произошел в работе мессенджера днем 3 марта. Более тысячи пользователей на сайте Downdetector сообщили о проблемах. Больше всего жалоб зафиксировано насчет проблемы с подключением к серверу, также люди рассказали про проблемы с работой приложения и получением сообщений.