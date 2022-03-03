У Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По состоянию на 14:29 по московскому времени было зафиксировано 1213 жалоб: 56% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 23% — на проблемы с приложением, еще 22% пользователи сообщили о проблемах с получением сообщений.

Причины глобального сбоя неизвестны. О проблемах сообщают пользователи из Минска, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Последний раз сбой в работе Telegram наблюдался 27 февраля. Еще один масштабный сбой в работе мессенджера случился в день объявления спецоперации на Украине, 24 февраля. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о беспрецедентной нагрузке на мессенджер, которая, по его словам, могла вызвать кратковременные проблемы в работе ряда сервисов.